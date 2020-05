Situazione tornei ATP dopo il rinvio ad Agosto

Generali Open, Kitzbühel Il torneo proverà a trovare una seconda data sempre per il 2020, probabilmente per Settembre, ha dichiarato il direttore Antonisch

I biglietti già acquistati sono validi per l’edizione 2021, ma NON per il 2020, per via delle probabili misure restrittive verrà aperta una seconda vendita online. E’ possibile avere il rimborso, a meno di una trattenuta del 3,5% sull’importo e l’accredito avverrà entro 4 settimane.

Inoltre viene specificato a domanda diretta, che per ora non è confermata la presenza di Dominic Thiem all’edizione 2021, anche se intendono averlo fra i partecipanti.

Un Grazie a Mandrake