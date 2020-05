Ulteriore stop per il circuito ITF: saltano il torneo di Schio e il G5 di San Marino

Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’International Tennis Federation ha fatto sapere di aver esteso la sospensione dell’attività internazionale, a causa dell’emergenza Coronavirus, fino al prossimo 31 luglio.

Seguendo quanto fatto da ATP e WTA, dunque, anche l’ITF ha deciso di fermare tutti i tornei in programma nelle ultime due settimane di luglio. Non si giocheranno tornei Futures ed ITF, niente da fare anche per eventi Juniores, Seniors e Wheelchair: questo ulteriore stop, inoltre, blocca anche il circuito mondiale di Beach Tennis.

Non si terranno nelle date previste il torneo ITF da $15.000 di Schio (in calendario dal 20 luglio) e l’evento Juniores G5 di San Marino, previsto nella settimana del 28 luglio.