La critica di Anne Keothavong al torneo di Madrid: “Preferirei pulire il bagno piuttosto che guardare tennis virtuale”

L’ex tennista britannica Anne Keothavong, capace di raggiungere la quarantottesima posizione della classifica mondiale WTA in singolare nel 2009, non sembra affatto gradire l’edizione virtuale del Mutua Madrid Open. Il torneo combined, infatti, si sta “disputando” in questi giorni attraverso il videogioco “Tennis World Tour” per PlayStation 4 (Fabio Fognini, l’unico italiano ai nastri di partenza, è approdato ai quarti di finale e oggi pomeriggio se la vedrà con Schwartzman).

La classe 1983, tramite il proprio account Twitter, ha scritto: “Preferirei pulire il bagno piuttosto che guardare il tennis virtuale“.