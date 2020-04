Antoine Bellier e le difficoltà che sta vivendo in questo momento di pausa

Antoine Bellier, n.519 del mondo, ha parlato delle difficoltà che sta vivendo in questo momento con il mondo praticamente fermo per l’epidemia di coronavirus: “Per ora devo vivere con i miei risparmi, perché un tennista guadagna giocando e se non giochi non hai entrate”.

Anche se al momento la priorità è la salute, è ovvio che ci sia inquietudine e che ci si pongano delle domande”.

“L’accademia in Svezia dove mi alleno ed il mio coach hanno delle tariffe giornaliere, dunque al momento non mi costano nulla, dato che non utilizzo i loro servizi. Inoltre ho la fortuna di vivere ancora con i miei genitori. Resta però il fatto che il tennis è la mia professione, un lavoro che ad oggi non mi permette di guadagnare. Vedremo se come sportivo d’élite o, piuttosto, come indipendente avrò diritto a dei sussidi”.