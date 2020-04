Matteo Berrettini ed il tennista ideale della nuova generazione

Matteo Berrettini Intervistato da beIN SPORTS, ha parlato dei suoi coetanei ed avversari sul circuito e ha poi costruito il proprio tennista ideale Next Gen: “Tra i giovani della Next Gen, Tsitsipas è il più talentuoso.

E’ un attaccante. Gli piace andare a rete ed è abbastanza preciso con il servizio. E’ il più giovane, ma forse anche quello con più talento. Zverev è più piccolo di me, ma ha già raggiunto e vinto diverse finali nei tornei Masters 1000.”

“Il tennis gli ha già dato molto e possiede tutte le armi della nuova generazione: servizio, rovescio ed una buona mobilità nonostante la sua altezza. Sono tutti tennisti molto completi, ma il mio giocatore ideale sarebbe tra Tsitsipas e Thiem”.