Dominic Thiem con l’aiuto di Massu potrebbe cambiare idea sui Giochi Olimpici di Tokyo

Dominic Thiem, 26 anni e attualmente numero tre della classifica mondiale, è cresciuto in un paese appassionato dei Giochi olimpici ma di quelli invernali.

In generale, agli austriaci non importa molto dei giochi estivi e a Thiem piace solo vedere gli sport più tradizionali e non è mai stato particolarmente affezionato all’idea di partecipare all’evento.

Non andò a Rio 2016, ne voleva andare a Tokyo 2020, dal momento in cui si era impegnato un anno prima (aprile 2019) nel partecipare ai tornei di Amburgo, Gstaad e Kitzbuhel nel 2020.

Ma le cose sono cambiate da allora: Thiem ha assunto un allenatore che è un vero eroe olimpico – Nicolas Massu, un cileno che ha vinto due medaglie d’oro nel 2004 ad Atene – ed è migliorato molto sui campi veloci nell’ultimo anno e mezzo, quindi Tokyo 2021 è ora un’ipotesi.

“Se si adatta bene al mio programma, mi piacerebbe giocarle”, ha ammesso Thiem questa domenica al canale “ORF”, con un chiaro cambio di opinione rispetto alla sua precedente considerazione sui Giochi.

Fino allo scorso anno, Thiem stava pensando di disputare le Olimpiadi solo a Parigi 2024 come sua possibile prima e unica esperienza olimpica. Ai Giochi di Parigi, infatti, si giocherà al Roland Garros.