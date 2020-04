Nick Kyrgios in aiuto degli australiani in difficoltà: “Non andate a dormire a stomaco vuoto. Se avete bisogno, contattatemi”

Splendido gesto di solidarietà da parte di Nick Kyrgios che, attraverso il proprio account Instagram, ha pubblicato un messaggio molto significativo indirizzato agli australiani in difficoltà in seguito all’emergenza Coronavirus, che ha portato alla chiusura di numerose attività e, dunque, alla perdita del lavoro per molte persone.

“Se avete perso il lavoro o non state guadagnando e, inoltre, avete finito il cibo… non andate a dormire a stomaco vuoto. Non siate timidi o imbarazzati di mandarmi un messaggio privato: sarò più che felice di condividere con voi quello che ho a disposizione. Anche solo per una scatola di noodles, un pezzo di pane o latte. Ve lo lascerò a portata di mano, senza fare domande“.