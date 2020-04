Janko Tipsarevic vede difficile la disputa dello Us Open: “Immaginiamo cosa accadrebbe se un giocatore prendesse il coronavirus durante il torneo?

Janko Tipsarevic, ex top 10 e attualmente allenatore di Filip Krajinovic, ha molti dubbi sul fatto che il tennis possa riprendere dopo Wimbledon, soprattutto vista la situazione negli Stati Uniti.

Il serbo ricorda la situazione accaduta a Eugenie Bouchard in passato. “Nel 2015, Genie è caduta negli spogliatoi, si è infortunata e ha fatto causa all’USTA. Ha vinto il caso e ha ricevuto milioni di dollari. Immaginiamo cosa accadrebbe se un giocatore prendesse il coronavirus durante il torneo dopo aver eseguito il test? Sarebbe uno scandalo “, ha dichiarato al quotidiano serbo” Sport Klub “.

Tipsarevic continua: “Gli US Open per me sono un grosso punto interrogativo. Sarà molto complicato controllare la pandemia in un paese come gli Stati Uniti, ma solo il tempo potrà fornire queste risposte ”.