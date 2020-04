Stefanos Tsitsipas cerca di mantenersi in forma e non vede l’ora di ritornare in campo

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha rilasciato un’intervista all’ITF dove affronta il tema del coronavirus e tutto ciò che ha fatto di recente:

“Questa situazione ha un impatto enorme. Siamo fermi e non sappiamo quanto durerà. Mi manca competere e giocare. Non vedo l’ora di tornare sui campi da tennis perché la competizione è ciò che mi tiene in vita, mi tiene attivo ogni giorno “, ha dichiarato il greco.

“Ho proprio voglia di giocare il mio prossimo torneo. Speriamo non ci voglia molto tempo. Spero che questa situazione duri il minor tempo possibile. Sto cercando di mantenermi in forma, ma sembra che il tempo passi molto lentamente.

Sto cercando di uscire, allenarmi, correre, tenermi in forma. Al momento è molto stimolante: devo cercare di non essere pigro. Però è molto complicato in questa situazione”, ha dichiarato.