ATP e WTA seguono la decisione di Wimbledon: Le parole di Andrea Gaudenzi e Steve Simon

La decisione di Wimbledon di cancellare l’edizione 2020 del torneo, ha scatenato un immediato effetto domino sui tornei su erba post-Roland Garros, con riferimento al calendario “classico” di inizio stagione, travolto dalla Pandemia in corso.

Ecco l’annuncio dell’ATP, pubblicato poco dopo quello dell’AELTC.

—–

In concomitanza con la cancellazione dei Championships di Wimbledon, ATP e WTA hanno annunciato congiuntamente la continuazione della sospensione dei tour ATP e WTA fino al 13 luglio 2020, a causa dell’attuale pandemia di COVID-19.

Oltre a Wimbledon, la sospensione copre l’intera swing europea ATP / WTA, compresi gli eventi ATP a ‘s-Hertogenbosch, Stoccarda, London-Queen’s, Halle, Mallorca, Eastbourne, nonché gli eventi WTA a ‘ s- Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlino, Eastbourne e Bad Homburg. La sospensione entra in vigore a tutti i livelli del tennis Pro, incluso l’ATP Challenger Tour, nonché l’ITF World Tennis Tour. Al momento, i tornei che si svolgono dal 13 luglio 2020 in poi restano pianificati secondo il programma pubblicato da inizio stagione, seguendo gli sviluppi.

L’ATP e WTA comprendono l’importanza e la responsabilità di dare priorità alla salute e alla sicurezza della comunità del tennis e del pubblico in generale, valutando al contempo la fattibilità della ripresa dei Tour.

“Purtroppo, l’attuale pandemia globale COVID-19 non ci lascia altra scelta che sospendere ulteriormente il Tour; una decisione che abbiamo preso in stretta collaborazione con i nostri membri e gli altri organi di governo del tennis”, ha dichiarato Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP. “La salute e la sicurezza rimangono la massima priorità mentre affrontiamo le sfide future in questi tempi senza precedenti e faremo tutto il possibile affinché il Tour possa riprendere al più presto una volta che sia sicuro farlo”.

“Questa è stata una decisione che la WTA e i suoi membri non hanno preso alla leggera, tuttavia rimaniamo vigili nel proteggere la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, professionisti e fan”, ha dichiarato Steve Simon, Presidente e CEO di WTA. “Mentre condividiamo la delusione per l’ulteriore rinvio della stagione, la nostra priorità rimane di sostenerci a vicenda durante questo periodo senza precedenti e di lavorare insieme come sport in preparazione del nostro ritorno al gioco.”

Questa le note ufficiali. In realtà, iniziano a trapelare le prime note singole dei tornei. Da Stoccarda fanno sapere che restano aperti alla possibilità di far svolgere il torneo più aventi nell’anno, valutando mese dopo mese la situazione della Pandemia e le decisioni che saranno prese a livello globale per il Tour Pro.

Seguiremo con attenzione la situazione, e continueremo a tenervi aggiornati sugli sviluppi.

Marco Mazzoni