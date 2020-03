Giochi Olimpici Tokyo 2020: E’ ufficiale. Rinviate di 1 anno. Si disputeranno nel 2021

Alla fine anche il Comitato Olimpico Internazionale ha dovuto arrendersi all’evidenza: messo sotto pressione da più parti nelle ultime ore e dopo un solo giorno delle 4 settimane richieste per prendere una decisione, il CIO ha annunciato di aver annullato i Giochi di Tokyo 2020 a causa della pandemia di coronavirus.

Decisiva per il rinvio della manifestazione, in calendario originariamente dal 24 luglio al 9 agosto e posticipata non più tardi dell’estate 2021, la telefonata di martedì mattina tra il presidente Thomas Bach e il primo ministro Shinzo Abe.

A stretto giro di posta è arrivato il comunicato ufficiale del CIO, nel quale si legge che durante la teleconferenza svoltasi “in un clima amichevole e costruttivo” fra i suddetti si è convenuto che sulla base di quanto dichiarato anche dalla WHO (Organizzazione mondiale della Sanità) secondo la quale la pandemia sta “accelerando” ed è presente in quasi tutti i Paesi del mondo, “i Giochi Olimpici si svolgeranno dopo il 2020 e non oltre l’estate del 2021 per salvaguardare la salute degli atleti, ogni persona coinvolta nei Giochi Olimpici e la comunità internazionale.

I leader hanno concordato che i Giochi Olimpici di Tokyo debbano rappresentare un faro di speranza nel mondo e per questo motivo la fiamma Olimpica potrebbe diventare la luce in fondo al tunnel nel quale il mondo si trova attualmente.

Per questo è stato deciso che la fiamma Olimpica starà in Giappone. E’ stato anche concordato che i Giochi manterranno il nome Giochi Olimpici e Paraolimpici Tokyo 2020.”