Juan Martin Del Potro ricorda quell’incredibile incontro a Rio 2016 contro Novak Djokovic: “La verità è che è stato uno dei migliori incontri della mia carriera, a livello di tennis e di emozioni ” (Video)

Juan Martín Del Potro si sta riprendendo dal suo sesto intervento in meno di 10 anni, ma in passato si è ripreso da altre situazioni altrettanto complicate. L’argentino 31enne, che sta provando a ritornare nel circuito dopo un infortunio al ginocchio destro, era vicino a lasciare il tennis nel 2016, quando rientrò dopo tre operazioni al polso sinistro. A quel tempo, non poteva muovere bene il braccio sinistro e arrivai alle Olimpiadi di Rio de Janeiro senza grandi aspettative di successo.

“All’epoca non stava andando bene, ma i Giochi di Rio furono un clic nella mia testa e nella mia carriera. Mi hanno tenuto in vita tennisticamente. C’è stato un episodio molto divertente in quell’evento, perché il sorteggio è avvenuto mentre stavo camminando nel villaggio olimpico e nessuno ebbe il coraggio di dirmi con chi avrei giocato. La verità è che è stato uno dei migliori incontri della mia carriera, a livello di tennis e di emozioni ”, ha confessato Del Potro, durante una diretta su Instagram con il suo connazionale Manu Ginonibili, quattro volte campione della NBA.

Fu un incontro fenomenale quello disputato da Juan Martin contro Novak Djokovic, allora numero uno al mondo, nel primo turno dei Giochi Olimpici.

Il serbo era uno dei grandi favoriti alla vigilia per la vittoria della medaglia d’oro. Del Potro vinse quell’epico match e si fermò solo in finale contro Andy Murray, lasciando il Brasile con un’inattesa medaglia d’argento.