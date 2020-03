Giochi Olimpici di Tokyo: Secondo il Presidente del CIO sarebbe da irresponsabili prendere una decisione ora

In un’intervista il presidente del CIO, Thomas Bach, ha ribadito la volontà di disputare le Olimpiadi nelle date stabilite (dal 24 Luglio al 9 Agosto).

Secondo Bach, sarebbe prematuro e irresponsabile prendere una decisione oggi, pur senza trascurare la gravità della situazione attuale.

” Stiamo prendendo in esame scenari diversi, ma è ancora presto per decidere, mancano 4 mesi.

Alcune organizzazioni sportive sono state più ottimiste e hanno rinviato gli eventi ad Aprile o fine Maggio. Noi stiamo parlando di fine Luglio.

E’ una situazione molto diversa, non abbiamo i Giochi Olimpici ora e quindi non dobbiamo cancellare il programma”

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale ha poi proseguito il discorso mostrando comprensione per gli atleti e le loro richieste di chiarimenti al fine di poter pianificare un’adeguata preparazione pre-Olimpica. “L’altro giorno in conference call con oltre 200 atleti ho detto loro che non abbiamo tutte le risposte, ma il CIO li incoraggia a proseguire ‘full steam’.”

La fiamma olimpica nel frattempo ha interrotto il suo percorso in Grecia ed è ritornata in Giappone, dove proseguirà il suo cammino, senza la cerimonia di benvenuto che era stata organizzata, in ottemperanza alle misure del governo di Abe per evitare assembramenti.

Tra le ipotesi che circolano al momento c’è il possibile differimento dell’Olimpiade ad altra data. Si parla di fine Agosto, oppure di Ottobre. In ogni caso assicura Bach “non dipenderà da ragioni finanziarie. Il CIO non ha problemi di cassa.”

