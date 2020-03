Emergenza Coronavirus: Stefanos Tsitsipas irresponsabile per la sua condotta (accusano alcuni utenti social)

Il mondo è completamente fermo a causa del coronavirus. In Spagna, Francia e Italia, le persone possono uscire di casa solo per motivi di forza maggiore, ma coloro che seguono i social network di Stefanos Tsitsipas non se ne rendono conto.

Il 21enne greco ha trascorso alcuni giorni a New York e poi si è recato a Londra, dove mercoledì ha condiviso alcune foto sui social. Al Queen’s Club, stava cercando un compagno di allenamento.

Non sorprende quindi che le critiche siano arrivate e non sono mancate le persone che accusano il greco di essere un’irresponsabile, costringendolo a reagire con una dichiarazione: “Ho visto alcuni commenti riguardanti la mia salute e i miei viaggi. La mia salute è la mia massima priorità. Ho cercato di rimanere in casa il più a lungo possibile e posso assicurarvi che durante i miei viaggi ho preso le precauzioni necessarie. Tuttavia, come atleta, ho cercato di rimanere attivo il più possibile. Sono consapevole di ciò che sta accadendo ”, si può leggere nel messaggio dell’ellenico.