Arnaud Clement critico con la FFT: “Non si può essere così egoisti”

La decisione della FFT di spostare in modo unilaterale la data dell’edizione 2020 di Roland Garros continua a scatenare molte polemiche. Adesso arriva anche la prima reazione di un tennista francese, assai critica sulla faccenda. Netta la posizione di Arnaud Clement, ex top10 transalpino e finalista dell’Australian Open 2001, oltre che ex capitano di Davis francese e molto vicino al Presidente federale Bernard Giudicelli ed al direttore di Roland Garros Guy Forget, quindi non esattamente una voce “fuori dal coro”.

Al portale tennistico francese TennisActu ha dichiarato senza mezzi termini: “è inaccettabile il modo in cui hanno preso la decisione. Bisogna sempre consultare l’ATP ed i giocatori, spiegare i motivi che hanno portato a prendere una decisione così importante. In un periodo storico in cui viene chiesta a tutti solidarietà e unità per superare questa terribile crisi sanitaria, il torneo fa esattamente quel che gli pare. Questo comportamento ha danneggiato enormemente la immagine della Francia ne mondo, non è possibile essere così egoisti”.

Al momento nessun altro giocatore o giocatrice francese ha commentato la decisione della FFT attraverso i propri canali social.

Marco Mazzoni