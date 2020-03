Giochi Olimpici Tokyo 2020: Con le classifiche congelate ecco i partecipanti per Tokyo

Mercoledì scorso, il Comitato olimpico internazionale ha ribadito la sua intenzione di organizzare le Olimpiadi di Tokyo quest’anno, nelle date previste, sebbene metà del mondo continui a cancellare eventi sportivi. Il torneo olimpico di tennis si dovrebbe disputare dal 25 luglio al 2 agosto.

QUALIFICAZIONE OLIMPICA

– I primi Top 56 delle classifiche dell’8 giugno

– Massimo di quattro giocatori di tennis per paese

– Almeno sei posti per continente

– Un posto per l’organizzatore (non richiesto)

– Un invito a un campione olimpico o vincitore del Grand Slam

Entry list Maschile

1 – Novak Djokovic

2 – Rafael Nadal

(Dominic Thiem) – non vuole giocare

3 – Roger Federer

4 – Daniil Medvedev

5 – Stefanos Tsitsipas

6 – Alexander Zverev

7 – Matteo Berrettini

8 – Gael Monfils

9 – David Goffin

10 – Fabio Fognini

11 – Roberto Bautista Agut

12 – Diego Schwartzman

13 – Andrey Rublev

14 – Karen Khachanov

15 – Denis Shapovalov

16 – Stan Wawrinka

17 – Christian Garín

18 – Grigor Dimitrov

19 – Felix Auger Aliassime

20 – John Isner

21- Benoit Paire

22 – Dusan Lajovic

23 – Taylor Fritz

24 – Pablo Carreño

25 – Alex De Minaur

26 – Nikoloz Basilashvili

27 – Daniel Evans

28 – Hubert Hurkacz

29 – Milos Raonic

30 – Kei Nishikori

31 – Filip Krajinovic

32 – Borna Coric

33 – Jan Lennard Struff

34 – Guido Pella

35 – Casper Ruud

36 – Marin Cilic

37 – Adrian Mannarino

38 – Reilly Opelka

39 – Nick Kyrgios

40 – Albert Ramos

41 – Ugo Humbert

42 – John Millman

43 – Kyle Edmund

44 – Sam Querrey

45 – Lorenzo Sonego

46 – Miomir Kecmanovic

47 – Yoshihito Nishioka

(Richard Gasquet – fuori quota francese)

(Jo-Wilfried Tsonga – al di fuori della quota francese)

48 – Alexander Bublik

(Fernando Verdasco – al di fuori della quota spagnola)

(Pablo Andujar – al di fuori della quota spagnola)

(Gilles Simon – al di fuori della quota francese)

(Tennys Sandgren – al di fuori della quota degli Stati Uniti)

(Feliciano López – al di fuori della quota spagnola)

(Tommy Paul – al di fuori della quota degli Stati Uniti)

(Lucas Pouille – fuori quota francese)

(Jeremy Chardy – fuori quota francese)

49 – Pablo Cuevas

50 – Aljaz Bedene

51 – Juan Ignacio Londero

(Steve Johnson – al di fuori della quota USA)

52- Jordan Thompson

53 – Jiri Vesely

54 – JOÃO SOUSA

55 – Radu Albot

56 – Mikael Ymer

57 – Egor Gerasimov (prende il posto della wild card al Giappone)

Partecipanti altre zone del mondo

– Tomas Barrios (Americhe)

– João Menezes (Americhe)

– Denis Istomin (Asia)

– Mohamed Safwat (Africa)

– Ricardas Berankis (Europa)

– Ajeet Rai (Oceania)

Invito: campione olimpico o campione del Grande Slam

Da assegnare

Entry list femminile

1 – Ash Barty

2 – Simona Halep

3 – Karolina Pliskova

4 – Sofia Kenin

5 – Elina Svitolina

6 – Bianca Andreescu

7 – Kiki Bertens

8 – Belinda Bencic

9 – Serena Williams

10 – Naomi Osaka

11 – Aryna Sabalenka

12 – Petra Kvitova

13 – Madison Keys

14 – Johanna Konta

15 – Petra Martic

16 – Garbiñe Muguruza

17 – Elena Rybakina

18 – Marketa Vondrousovaa

19 – Alison Riske

20 – Maria Sakkari

21 – Angelique Kerber

22 – Anett Kontaveit

23 – Elise Mertens

24 – Donna Vekic

25 – Dayana Yastremska

26 – Karolina Muchova

27 – Ekaterina Alexandrova

(Amanda Anisimova – al di fuori della quota degli Stati Uniti)

28 – Qiang Wang

29 – Anastasia Pavlyuchenkova

30 – Barbora Strycova

31 – Svetlana Kuznetsova

32 – Yulia Putintseva

33 – SaiSai Zheng

34 – Shuai Zhang

35 – Magda Linette

(Sloane Stephens – al di fuori della quota degli Stati Uniti)

36 – Julia Goerges

37 – Ons Jabeur

38 – Veronika Kudermetova

39 – Jelena Ostapenko

40 – Kristina Mladenovic

41 – Anastasija Sevastova

42 – Rebecca Peterson

43 – Hercog Polona

44 – Caroline Garcia

45 – Marie Bouzkova

(Jennifer Brady – al di fuori della quota degli Stati Uniti)

46 – Iga Swiatek

47 – Heather Watson

(Danielle Collins – al di fuori della quota USA)

(Coco Gauf – al di fuori della quota degli Stati Uniti)

48 – Fiona Ferro

(Katerina Siniakova – al di fuori della quota ceca)

49 – Su-Wei Hsieh

50 – Ajla Tomljanovic

51 – Alyson Van Uytvanck

52 – Victoria Azarenka

53 – Alizé Cornet

(Bernarda Pera – al di fuori della quota degli Stati Uniti)

(Anna Blinkova – al di fuori della quota russa)

(Lauren Davis – al di fuori della quota degli Stati Uniti)

54 – Jil Teichman

55 – Zarina Diyas

56 – Laura Siegemund

Partecipanti altre zone del mondo

Nadia Podoroska (Americhe)

– Veronica Cepede Roig (Americhe)

– Ankita Raina (Asia)

– Mayar Sherif (Africa)

– Viktoria Kuzmova (Europa)

– Paige Mary Hourigan (Oceania)

– Nao Hibino (Giappone)

– Wild card da definire (Grand Slam o campione olimpico)