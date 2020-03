Jurgen Melzer: “”Con tutto il rispetto per i Giochi Olimpici, credo che preservare la salute delle persone sia molto più importante in questo momento”

Jurgen Melzer, ex semifinalista al Roland Garros, ora gioca solo in doppio ed ha parlato della nota emergenza mondiale del Coronavirus.

“In questo momento ci sono cose più importanti dello sport. Non stiamo sopravvalutando la faccenda. Anzi. Le persone devono capire che siamo in pericolo e che dobbiamo rispettare tutte le misure adottate dal governo. I medici e gli infermieri che si trovano oggi negli ospedali stanno facendo il massimo per permetterci un domani migliore”.

“Con tutto il rispetto per i Giochi Olimpici, credo che preservare la salute delle persone sia molto più importante in questo momento”.