Davis Cup Finals: l’Italia inserita nel Gruppo E con Stati Uniti e Colombia

Nella giornata odierna, nella sede londinese dell’International Tennis Federation, si è tenuto il sorteggio della fase a gironi delle Davis Cup Finals 2020, in programma alla Caja Magica di Madrid dal 23 al 29 novembre. Le diciotto nazionali ai nastri di partenza sono state divise, come di consueto, in sei gruppi da tre squadre ciascuno: l’Italia, ad un anno di distanza, ritrova gli Stati Uniti. Sulla strada degli azzurri di capitan Barazzutti, nel Gruppo E, ci sarà anche la Colombia.

La Spagna, vittoriosa nella prima edizione, troverà Russia ed Ecuador. Il Canada, reduce dalla finale dello scorso anno, affronterà invece Kazakistan e Svezia.

GRUPPO A: Spagna, Russia, Ecuador

GRUPPO B: Canada, Kazakistan, Svezia

GRUPPO C: Francia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca

GRUPPO D: Croazia, Australia, Ungheria

GRUPPO E: Stati Uniti, Italia, Colombia

GRUPPO F: Serbia, Germania, Austria