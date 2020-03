Coronavirus: diversi giocatori costretti al ritiro dal Challenger di Nur-Sultan

Le norme per il contenimento del contagio da Coronavirus stanno diventando sempre più drastiche col passare dei giorni e l’aumentare dei casi: in Kazakistan, nelle ultime ore, si è deciso di chiudere ogni collegamento aereo con Italia, Francia, Germania e Spagna e di imporre quattordici giorni di quarantena a tutti coloro che sono transitati da quei quattro Paesi prima del loro arrivo in Asia.

A farne le spese, ovviamente, anche numerosi giocatori impegnati questa settimana nel Challenger di Nur-Sultan. L’ingresso in Kazakistan di tennisti provenienti da Italia, Iran, Cina e Taipei era già vietato alla vigilia della manifestazione: per questo motivo, infatti, Tsung-Hua Yang e Tung-Lin Wu, assieme al doppista Cheng-Peng Hsieh, sono stati costretti al forfait (in singolare sono stati rimpiazzati dal polacco Walkov e dallo svedese Freund).

Enzo Couacaud, numero nove del seeding, si è dovuto ritirare al secondo turno (dopo un bye all’esordio) perché, essendo stato in Italia non più di trenta giorni fa (ricorderete la finale del torneo di Bergamo non disputata dal francese e dall’ucraino Marchenko), in caso di ingresso in Kazakistan si sarebbe dovuto sobbarcare un periodo di isolamento. Per quanto concerne Yannick Maden e Mats Moraing il ritiro è invece riconducibile all’impossibilità di rientrare in Germania al termine della manifestazione: il primo, secondo favorito per la vittoria finale, ha dato “via libera” al russo Zakharov per l’approdo al terzo round mentre il secondo, dopo aver vinto con Vrbensky al primo turno, si è imposto per ritiro su Couacaud (anch’egli “vittima” di questa situazione) per poi “restituire” il walkover a Kotov.

Nel torneo di doppio, oltre al ritiro di Hsieh/Yang, si segnala anche il forfait degli slovacchi Lukas Klein e Alex Molcan che, avendo disputato il Challenger di Bergamo, si sarebbero dovuti sottoporre all’isolamento al loro arrivo in Kazakistan per poi prendere parte al torneo.

GIOCATORI RITIRATI DAL SINGOLARE

1T: Tsung-Hua Yang (Taipei) – sostituito da Szymon Walkow (POL)

1T: Tung-Lin Wu (Taipei) – sostituito da Simon Freund (SWE)

2T: Enzo Couacaud (Francia)

2T: Yannick Maden (Germania)

3T: Mats Moraing (Germania)

COPPIE RITIRATE DAL DOPPIO

1T: Cheng-Peng Hsieh/Tsung-Hua Yang (Taipei)

1T: Lukas Klein/Alex Molcan (Slovacchia)