Breaking News – Emergenza Coronavirus: Cancellato il torneo di Indian Wells

Come si poteva pensare la situazione Coronavirus è più grave del previsto.

Il torneo Combined di Indian Wells, uno dei tornei più importanti della stagione è stato rinviato a data da destinarsi a causa del Coronavirus.

Il motivo nasce dal fatto che il dipartimento della sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un’emergenza a causa di un caso confermato di Covid-19 a livello locale. Tommy Haas direttore del torneo di Indian Wells ha dichiarato: “Siamo pronti a tenere questo torneo in un’altra data ed adesso valuteremo le varie opzioni”.

“Al momento, è un rischio troppo grande per la salute pubblica della contea di Riverside tenere un raduno di queste dimensioni“. Sono le parole del dottor David Agus, professore di Medicina e Ingegneria Biomedica all University of Southern California: “Non è nel pubblico interesse di tifosi, giocatori e zone limitrofe che questo torneo si svolga. Dobbiamo unirci per proteggere la comunità dall’epidemia di coronavirus“.

“Apprezziamo la posizione collaborativa che gli organizzatori del torneo stanno adottando per salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza“, ha detto Martin Massiello, CEO dell’Eisenhower Health (ospedale no profit della Coachella Valley).