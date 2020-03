Davis Cup: La Svizzera senza Federer e Wawrinka verso la Serie C del tennis mondiale

A settembre la Svizzera sarà costretta a scendere in campo per evitare di cadere nell’oblio del tennis, ovvero il Gruppo Mondiale II di Coppa Davis. La selezione di capitan Severin Lüthi è infatti uscita sconfitta per 3-1 dal playoff contro il Perù: decisivo il quarto match sulla terra di Lima, in cui Henri Laaksonen (ATP 137) ha lottato per 2h11′ prima di arrendersi per 6-3 3-6 7-6 (7/3) a Juan Pablo Varillas (135).

Costretto a vincere per mantenere viva la speranza, il 27enne svizzero ha subito in avvio la verve del proprio avversario, ma con il passare dei game ha trovato le giuste contromisure. In un tiratissimo terzo set il numero uno elvetico è riuscito ad annullare 3 palle break sul 2-3 prima di cedere in un tie-break in cui conduceva per 3-0.