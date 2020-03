Coronavirus: posticipati nove tornei Juniores in programma in Asia

L’emergenza Coronavirus ha costretto l’International Tennis Federation (ITF) a rivedere la data d’inizio di numerosi tornei Under 18 in programma in Asia e, più in generale, nelle zone maggiormente colpite dall’epidemia. Tra Cina, Corea del Sud e Taipei, infatti, sono stati posticipati ben nove manifestazioni: non è ancora stata comunicata la data dei vari recuperi, ma è probabile che, come per il circuito maggiore, vengano tutti spostati tra agosto ed ottobre.

CIRCUITO UNDER 18 – TORNEI POSTICIPATI:

J4 Chengdu (Cina) – Dal 17 marzo, rinviato a data da destinarsi

J4 Jeju (Corea del Sud) – Dal 23 marzo, rinviato a data da destinarsi

J3 Chengdu (Cina) – Dal 24 marzo, rinviato a data da destinarsi

J5 Sunchang (Corea del Sud) – Dal 30 marzo, rinviato a data da destinarsi

J5 Changhua (Taipei) – Dal 21 aprile, rinviato a data da destinarsi

J4 Sanya (Cina) – Dal 28 aprile, rinviato a data da destinarsi

J4 Changhua (Taipei) – Dal 28 aprile, rinviato a data da destinarsi

J3 Tainan (Taipei) – Dal 5 maggio, rinviato a data da destinarsi

J2 Tainan (Taipei) – Dal 12 maggio, rinviato a data da destinarsi