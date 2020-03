Nick Kyrgios e il tweet su Gianluca Mager

Nick Kyrgios ha indirettamente attaccato Gianluca Mager.

Dichiara Nick “Quante vittorie ha (riferendosi a Mager) sul cemento e sull’erba?”.

Kyrgios in questo modo ha voluto affermare che alcuni risultati nel circuito ATP non sono frutto dei veri valori in campo ma di situazioni casuali.

How many wins on hard court and grass court has he had?

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 23, 2020