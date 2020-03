ITF Junior: doppietta per Giulia Martinelli al J3 di Manacor, finale per Biagio Gramaticopolo al J1 in Russia e per Giorgia Pedone a Manacor. Samuel Ruggeri vince in doppio nel J1

Ottimi risultati per il tennis giovanile in questa settimana. Il torneo più prestigioso si è svolto in Russia, a Kazan, un J1 e gli italiani si sono fatti valere con la finale raggiunta in singolare da Biagio Gramaticopolo, battuto solo all’ultimo atto del torneo dal britannico Arthur Fery, testa di serie numero 1. Nello stesso torneo vittoria in doppio per Samuel Ruggeri che ha giocato in coppia con il belga Collignon. In singolare, terzo turno per Leonardo Malgaroli e per lo stesso Samuel Ruggeri. Nel femminile primo turno per Alessandra Simone, che però si è rifatta in doppio dove è arrivata fino in finale, giocando in coppia con la slovacca Behulova.

Ottima figura delle italiane anche a Manacor, alla Baleari in Spagna, nel torneo organizzato dalla Nadal Academy che ha la propria sede proprio a Maiorca. Finale tutta italiana con Giulia Martinelli che ha superato Giorgia Pedone per 7-5 6-2. Le due ragazze del 2004 hanno anche vinto il torneo di doppio giocando in coppia assieme. Nello stesso torneo secondo turno per Anna Paradisi e Jennifer Ruggeri e primo turno per Isabella Righi e Federica Urgesi. Nel maschile secondo turno per Daniel Bagnolini e primo turno per Marco Mania.

Nel torneo J3 di Kartnten in Austria finale per Giorgio Tabacco sia in singolare che in doppio. In singolare anche quarti di finale per Luca Parenti. Nel J4 di Algeri finale in doppio per la coppia italiana Ferrara – Abbagnato. In singolare semifinale per Virginia Ferrara e secondo turno per Anastasia Abbagnato. Nel J4 disputato in Olanda, semifinale per Gabriele Datei, quarti di finale per Alessio Tramontin e primo turno per Gianluca Bondioli. Nel femminile secondo turno per Carlotta Moccia.

Nel J4 in Messico quarti di finale per Denis Spirdon. Nel J4 in Lussemburgo secondo turno per Filippo Romano e Mariano Tammaro. Infine in un torneo J5 in Sud Africa secondo turno per Giulio Vecchiarelli, Filippo Morroni e Alessandro Cappelli.

Paolo Angella