WTA 125 Indian Wells: Il Tabellone Principale. Nessuna italiana al via

WTA Indian Wells 125k C | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1) Siniakova, Katerina vs Bye

Vickery, Sachia vs Mcnally, Catherine

Zvonareva, Vera vs Wang, Xiyu

Bye vs (15) Stosur, Samantha

(11) Puig, Monica vs Bye

Nara, Kurumi vs (WC) Loeb, Jamie

Li, Ann vs Dart, Harriet

Bye vs (5) Siegemund, Laura

(3) Pera, Bernarda vs Bye

(WC) Vandeweghe, CoCo vs Wang, Xinyu

Lepchenko, Varvara vs Qualifier

Bye vs (13) Doi, Misaki

(12) Mchale, Christina vs Bye

Haas, Barbara vs Falconi, Irina

Wickmayer, Yanina vs (WC) Liu, Claire

Bye vs (7) Brengle, Madison

(6) Hibino, Nao vs Bye

Rogers, Shelby vs Gibbs, Nicole

Vikhlyantseva, Natalia vs Kalinina, Anhelina

Bye vs (9) Pegula, Jessica

(14) Ahn, Kristie vs Bye

Kalinskaya, Anna vs Arconada, Usue Maitane

Barthel, Mona vs Begu, Irina-Camelia

Bye vs (4) Townsend, Taylor

(8) Zhu, Lin vs Bye

Zavatska, Katarina vs di Lorenzo, Francesca

Danilovic, Olga vs Cepede Royg, Veronica

Bye vs (10) Tig, Patricia Maria

(16) Gracheva, Varvara vs Bye

Tsurenko, Lesia vs Qualifier

(WC) Baptiste, Hailey vs Boulter, Katie

Bye vs (2) Blinkova, Anna