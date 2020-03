Combined Acapulco: Rafael Nadal e Heather Watson sono i vincitori del torneo

Rafael Nadal (ATP 2) ha ottenuto il suo terzo successo in carriera ad Acapulco, in Messico. Dopo le due vittorie colte nel 2005 e nel 2013, quando il torneo si disputava su terra battuta, lo spagnolo ha potuto fare festa per la prima volta anche sul cemento, infliggendo un 6-3 6-2 all’americano Taylor Fritz (35).

Per il maiorchino, che ha così replicato alla vittoria ottenuta da Novak Djokovic (1) a Dubai qualche ora prima, si tratta dell’85o titolo e del primo trionfo dopo gli US Open dello scorso settembre.

Combined Acapulco – Finali

WTA Acapulco Leylah Fernandez Leylah Fernandez 4 7 1 Heather Watson [7] Heather Watson [7] 6 6 6 Vincitore: H. WATSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 H. Watson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 H. Watson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Fernandez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Watson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Watson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-5 → 3-5 L. Fernandez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 H. Watson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 1-5 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Estadio – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)1. [Q] Leylah Fernandezvs [7] Heather Watson

2. [1] Rafael Nadal vs Taylor Fritz (non prima ore: 04:00)



ATP Acapulco Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 6 Taylor Fritz Taylor Fritz 3 2 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman vs [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos



WTA Acapulco Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman 3 6 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos [2] 6 7 Vincitori: KRAWCZYK / OLMOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Krawczyk / Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 K. Bondarenko / Fichman 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 D. Krawczyk / Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 D. Krawczyk / Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Bondarenko / Fichman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 D. Krawczyk / Olmos 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Bondarenko / Fichman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 D. Krawczyk / Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Krawczyk / Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Krawczyk / Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 3-5 → 3-6 K. Bondarenko / Fichman 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 df 3-4 → 3-5 D. Krawczyk / Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Krawczyk / Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 2-3 K. Bondarenko / Fichman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Krawczyk / Olmos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Bondarenko / Fichman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 D. Krawczyk / Olmos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo (non prima ore: 02:30)