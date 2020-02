ATP Santiago: Il Tabellone Principale. Sono quattro gli azzurri presenti

ATP Santiago 250 | Terra | $604.010

(1) Garin, Cristian vs Bye

Martin, Andrej vs Davidovich Fokina, Alejandro

(WC) Seyboth Wild, Thiago vs Bagnis, Facundo

Coria, Federico vs (5) Londero, Juan Ignacio

(4) Cuevas, Pablo vs Bye

Qualifier vs Sousa, Pedro

(WC) Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Qualifier

Cecchinato, Marco vs (6) Dellien, Hugo

(8) Monteiro, Thiago vs Mayer, Leonardo

Carballes Baena, Roberto vs Munar, Jaume

Qualifier vs Mager, Gianluca

Bye vs (3) Ramos-Vinolas, Albert

(7) Delbonis, Federico vs Qualifier

Kovalik, Jozef vs Caruso, Salvatore

Lorenzi, Paolo vs (WC) Tabilo, Alejandro

Bye vs (2) Ruud, Casper