WTA San Pietroburgo e Hua Hin: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (Live)

WTA St. Petersburg Premier | Indoor | $848.000 – 2° Turno

SIBUR ARENA – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Alizé Cornet vs [6] Maria Sakkari



Il match deve ancora iniziare

2. Alison Van Uytvanck vs [3] Petra Kvitova



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Donna Vekic vs Ekaterina Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

4. Veronika Kudermetova vs [2] Kiki Bertens (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Shuko Aoyama / Ena Shibahara vs Anastasia Potapova / Yulia Putintseva



Il match deve ancora iniziare

TC Dynamo – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Alla Kudryavtseva / Katarina Srebotnik vs [3] Kaitlyn Christian / Alexa Guarachi



Il match deve ancora iniziare

2. Caroline Garcia / Johanna Konta vs Cornelia Lister / Renata Voracova



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Hayley Carter / Sharon Fichman vs Monique Adamczak / Yana Sizikova



Il match deve ancora iniziare

WTA Hua Hin International | Cemento | $275.000 – 2° Turno

GSB Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Barbara Haas vs Xiyu Wang



WTA Hua Hin Barbara Haas • Barbara Haas 0 2 Xiyu Wang Xiyu Wang 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Haas 0-15 2-3 X. Wang 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 B. Haas 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 X. Wang 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Haas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 X. Wang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [5] Magda Linette vs Shuai Peng (non prima ore: 10:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Elina Svitolina vs [Q] Storm Sanders



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Kateryna Bondarenko / Tamarine Tanasugarn vs [3] Eri Hozumi / Makoto Ninomiya



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Fang Ying Xun / Saisai Zheng vs Ankita Raina / Rosalie Van Der Hoek



WTA Hua Hin Fang Ying Xun / Saisai Zheng Fang Ying Xun / Saisai Zheng 0 4 Ankita Raina / Rosalie Van Der Hoek • Ankita Raina / Rosalie Van Der Hoek 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Raina / Van Der Hoek 4-3 F. Ying Xun / Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Raina / Van Der Hoek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 F. Ying Xun / Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Raina / Van Der Hoek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 F. Ying Xun / Zheng 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Raina / Van Der Hoek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Ying Xun / Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Patricia Maria Tig vs Xiaodi You (non prima ore: 10:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Arina Rodionova / Storm Sanders vs Xinyun Han / Bibiane Schoofs



Il match deve ancora iniziare