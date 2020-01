Australian Open: Finale a sorpresa. Sfida tra Muguruza e Kenin (Video)

Il sogno del pubblico di Melbourne di rivedere un’australiana in finale nel torneo femminile a 40 anni di distanza dall’ultima volta è rimandato al prossimo anno. Ashleigh Barty, n.1 del mondo, è infatti stata eliminata al penultimo atto da Sofia Kenin, impostasi per 7-6 (8/6) 7-5 dopo una partita durata quasi due ore.

La 21enne statunitense sfiderà per il titolo Garbine Muguruza, tornata in una finale di un Grande Slam a due anni e mezzo di distanza dalla vittoria a Wimbledon 2017. La spagnola ha battuto Simona Halep (3) con il punteggio di 7-6 (10/8) 7-5 in 205′.

Da segnalare che Simona nel secondo parziale ha anche servito per il set sul 5 a 4, ma ha ceduto ai vantaggi il servizio senza procurarsi palle set.

(1) A. Barty vs (14) S. Kenin (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open A. Barty [1] A. Barty [1] 6 5 S. Kenin [16] S. Kenin [16] 7 7 Vincitore: S. Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Barty 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Kenin 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 30-40* 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Barty 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Kenin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Barty 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Barty 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(4) S. Halep vs G. Muguruza (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))