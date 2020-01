Newport Beach: Andreas Seppi eliminato a sorpresa da Aragone. A marzo l’azzurro si fermerà per circa 1 mese

Finisce subito al secondo turno l’avventura di Andreas Seppi nel Challenger di Newport Beach.

Questa sera il 35enne caldarese è stato superato a sorpresa dallo statunitense JC Aragone (ATP 262) in due set per 6-2, 7-6(2).

L’altoatesino, numero 85 del ranking mondiale, non ha giocato una grande partita. Seppi, numero 5 del seeding nel torneo californiano, è partito nel peggiore dei modi. L’azzurro è andato subito sotto per 4-0 e dopo mezz’ora di gioco Aragone ha chiuso il primo set sul 6-2. Buona invece la prestazione del 24enne beniamino locale, che ha vinto il 59% dei suoi primi servizio, concedendo nemmeno una palla break a Seppi.

Nel game d’apertura della seconda frazione di gioco Seppi ha dovuto annullare altre due palle break, prima di portarsi sull’1-0. Nel game successivo anche l’azzurro ha sprecato un break point. Sul 4-4 Aragone ha strappato nuovamente il turno di battuta a Seppi, il tennista italiano ha però risposto con il rebreak del 5-5 pari. Poco dopo questo set si è deciso nel tiebreak. Tiebreak dove dopo un’ora e 29 minuti di gioco arriva la sconfitta per Seppi: Aragone ha sfruttato il suo primo match point per il 7-2 finale.

Seppi è iscritto la prossima settimana nel Challenger di Dallas. A febbraio l’altoatesino partecipa anche ai tornei ATP di New York (10 al 16 febbraio) e Delray Beach (17 al 23 febbraio). Ad inizio marzo Seppi diventerà per la prima volta papà, in questa fase riceveà la solita iniezione all’anca. Poi Seppi si preparerà per la stagione sulla terra rossa, che inizia ad aprile.

