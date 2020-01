Fine del rapporto di collaborazione tra Dominic Thiem e Thomas Muster

Il tennista austriaco Dominic Thiem ha annunciato la fine del rapporto di collaborazione con l’ex numero uno mondiale Thomas Muster.

Il numero cinque della classifica mondiale ha dichiarato che non è successo niente di brutto, ma che a volte è necessario prendere delle decisioni.

«Non è successo niente di brutto, ma prima di iniziare la partnership avevamo detto che se non avesse funzionato ci saremmo fermati e così è stato.

Penso che sia difficile, soprattutto per il momento, trovare qualcuno perfetto per unirsi alla mia squadra. Avevo la sensazione che le cose non funzionassero al meglio ed è per questo che ci siamo lasciati. Questo è tutto. E’ stata una cosa molto più pacifica di quanto la gente pensi », ha sottolineato.”