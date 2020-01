Australian Open: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 8. Bene la Muguruza. Fuori la Kerber

Garbine Muguruza (WTA 32) sembra essere tornata ai livelli che le hanno permesso di raggiungere la vetta del ranking. La spagnola ha infatti travolto l’olandese Kiki Bertens (10) con un secco doppio 6-3 in poco più di un’ora di gioco negli ottavi di finale degli Australian Open. La 26enne di origini venezuelane sfiderà ora nei quarti, dove non approdava dal 2017, la russa Anastasia Pavlyuchenkova (30) impostasi per 6-7 (5/7) 7-6 (7/4) 6-2 sulla tedesca, pure ex numero uno al mondo, Angelique Kerber (18).

L’altro quarto di finale della parte bassa del tabellone vedrà invece opporsi Simona Halep (3) ad Annett Kontaveit (31). La rumena ha superato la belga Elise Mertens (17) con un doppio 6-4, mentre la giocatrice estone, dopo aver eliminato Belinda Bencic (7), ha avuto la meglio anche sulla polacca Iga Swiatek (56) per 6-7 (4/7) 7-5 7-5

Australian Open – Grand Slam | Ottavi di Finale

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(16) E. Mertens vs (4) S. Halep



GS Australian Open E. Mertens [16] E. Mertens [16] 4 4 S. Halep [4] S. Halep [4] 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Halep 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 df 4-4 → 4-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(10) G. Monfils vs (5) D. Thiem (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))



GS Australian Open G. Monfils [10] G. Monfils [10] 2 4 4 D. Thiem [5] D. Thiem [5] 6 6 6 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Monfils 15-0 15-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Monfils 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 D. Thiem 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

G. Muguruza vs (9) K. Bertens



GS Australian Open G. Muguruza G. Muguruza 6 6 K. Bertens [9] K. Bertens [9] 3 3 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Bertens 30-30 30-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Muguruza 15-0 ace 15-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Muguruza ace 1-2 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-0 → 1-1 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Muguruza 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 G. Muguruza 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Bertens 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Muguruza 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

GS Australian Open R. Nadal [1] R. Nadal [1] 6 3 7 7 N. Kyrgios N. Kyrgios 3 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* ace 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 5-5 R. Nadal 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 df 7-6* 6-6 → 7-6 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 ace 15-40 ace 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

(1) R. Nadalvs (23) N. Kyrgios

A. Bublik / M. Kukushkin vs (WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans



GS Australian Open A. Bublik / M. Kukushkin A. Bublik / M. Kukushkin 7 7 J. Duckworth / M. Polmans J. Duckworth / M. Polmans 6 5 Vincitore: A. Bublik / M. Kukushkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Bublik / M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Duckworth / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Bublik / M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Duckworth / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Bublik / M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Bublik / M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Bublik / M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Duckworth / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Bublik / M. Kukushkin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Bublik / M. Kukushkin 15-40 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Bublik / M. Kukushkin 40-30 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Bublik / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Duckworth / M. Polmans 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 A. Bublik / M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Bublik / M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Bublik / M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 ace ace 0-1 → 1-1 J. Duckworth / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open P. Cash / M. Woodforde P. Cash / M. Woodforde 0 4 3 4 T. Muster / M. Wilander • T. Muster / M. Wilander 0 1 4 3 Vincitore: P. Cash Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Muster / M. Wilander 4-3 T. Muster / M. Wilander 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 3-3 → 4-3 T. Muster / M. Wilander 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Muster / M. Wilander 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 P. Cash / M. Woodforde 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Muster / M. Wilander 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Cash / M. Woodforde 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 T. Muster / M. Wilander 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 3-4 P. Cash / M. Woodforde 40-30 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 4-4 3-3 → 3-4 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 T. Muster / M. Wilander 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Cash / M. Woodforde 40-40 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Muster / M. Wilander 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Muster / M. Wilander 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 T. Muster / M. Wilander 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 4-1 P. Cash / M. Woodforde 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 T. Muster / M. Wilander 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 P. Cash / M. Woodforde 15-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Muster / M. Wilander 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Cash / M. Woodforde 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

P. Cash/ M. Woodfordevs T. Muster/ M. Wilander

S. Bolelli / B. Paire vs H. Kontinen / J. Struff (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))



GS Australian Open S. Bolelli / B. Paire S. Bolelli / B. Paire 5 3 H. Kontinen / J. Struff [3] H. Kontinen / J. Struff [3] 7 6 Vincitore: H. Kontinen / J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Kontinen / J. Struff 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Bolelli / B. Paire 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 2-5 → 3-5 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Bolelli / B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 H. Kontinen / J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Bolelli / B. Paire 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 H. Kontinen / J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Bolelli / B. Paire 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 5-6 → 5-7 H. Kontinen / J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Bolelli / B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Kontinen / J. Struff 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Bolelli / B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Kontinen / J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 H. Kontinen / J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Bolelli / B. Paire 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli / B. Paire A-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Bolelli / B. Paire 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Kontinen / J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(4) D. Medvedev vs (15) S. Wawrinka (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))



GS Australian Open D. Medvedev [4] D. Medvedev [4] 2 6 6 6 2 S. Wawrinka [15] S. Wawrinka [15] 6 2 4 7 6 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 2-4 → 2-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 ace 15-40 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 30-0 ace 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Wawrinka ace 5-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 4-1 → 5-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(17) A. Kerber vs (30) A. Pavlyuchenkova (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open A. Kerber [17] A. Kerber [17] 7 6 2 A. Pavlyuchenkova [30] A. Pavlyuchenkova [30] 6 7 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Kerber 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak A*-40 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Kerber 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Kerber 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Pavlyuchenkova 40-A 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Haas / M. Philippoussis vs H. Leconte / T. Woodbridge



GS Australian Open T. Haas / M. Philippoussis T. Haas / M. Philippoussis 0 3 4 4 H. Leconte / T. Woodbridge • H. Leconte / T. Woodbridge 0 4 1 1 Vincitore: T. Haas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Leconte / T. Woodbridge 4-1 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 ace 3-1 → 4-1 H. Leconte / T. Woodbridge 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Leconte / T. Woodbridge 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Leconte / T. Woodbridge 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Haas / M. Philippoussis 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 T. Haas / M. Philippoussis 0-15 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 15-0 30-0 4-1 H. Leconte / T. Woodbridge 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 2-1 → 3-1 H. Leconte / T. Woodbridge 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 T. Haas / M. Philippoussis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 H. Leconte / T. Woodbridge 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 T. Haas / M. Philippoussis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 0-15 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-15 30-15 40-15 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 15-0 30-0 3-4 T. Haas / M. Philippoussis 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 ace 3-4 ace 3-3 → 3-4 H. Leconte / T. Woodbridge 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Leconte / T. Woodbridge 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Leconte / T. Woodbridge 15-0 30-0 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 H. Leconte / T. Woodbridge 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 T. Haas / M. Philippoussis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(28) A. Kontaveit vs I. Swiatek (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open A. Kontaveit A. Kontaveit 6 7 7 I. Swiatek I. Swiatek 7 5 5 Vincitore: A. Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 5-1 → 5-2 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 df 1-0 → 2-0 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 I. Swiatek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 I. Swiatek 0-15 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(13) B. Bryan / (13) M. Bryan vs (4) I. Dodig / (4) F. Polasek



GS Australian Open B. Bryan / M. Bryan [13] B. Bryan / M. Bryan [13] 3 4 I. Dodig / F. Polasek [4] I. Dodig / F. Polasek [4] 6 6 Vincitore: I. Dodig / F. Polasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 I. Dodig / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 I. Dodig / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Bryan / M. Bryan 30-0 40-0 1-3 → 2-3 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 ace 1-2 → 1-3 B. Bryan / M. Bryan 40-40 A-40 40-40 df 1-1 → 1-2 B. Bryan / M. Bryan 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 I. Dodig / F. Polasek 40-A 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 B. Bryan / M. Bryan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Dodig / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Gauff / C. McNally vs (10) S. Aoyama / (10) E. Shibahara



GS Australian Open C. Gauff / C. McNally C. Gauff / C. McNally 4 7 6 S. Aoyama / E. Shibahara [10] S. Aoyama / E. Shibahara [10] 6 5 3 Vincitore: C. Gauff / C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Gauff / C. McNally 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Gauff / C. McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Aoyama / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Gauff / C. McNally 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Aoyama / E. Shibahara 40-30 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Gauff / C. McNally 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Aoyama / E. Shibahara 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Gauff / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Aoyama / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Gauff / C. McNally 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(17) A. Rublev vs (7) A. Zverev (Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))



GS Australian Open A. Rublev [17] A. Rublev [17] 4 4 4 A. Zverev [7] A. Zverev [7] 6 6 6 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 40-40 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

GS Australian Open R. Ram / J. Salisbury [11] R. Ram / J. Salisbury [11] 6 7 M. Granollers / H. Zeballos [6] M. Granollers / H. Zeballos [6] 4 6 Vincitore: R. Ram / J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* df 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 ace 12-11* 6-6 → 7-6 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(11) R. Ram/ (11) J. Salisburyvs (6) M. Granollers/ (6) H. Zeballos

(4) B. Krejcikova / (4) K. Siniakova vs (16) S. Kenin / (16) B. Mattek-Sands (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))



GS Australian Open B. Krejcikova / K. Siniakova [19] B. Krejcikova / K. Siniakova [19] 7 3 7 S. Kenin / B. Mattek-Sands [16] S. Kenin / B. Mattek-Sands [16] 5 6 5 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Kenin / B. Mattek-Sands 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 7-5 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 4-4 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Kenin / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 40-A 40-40 40-A A-40 df 3-1 → 3-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 3-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 0-30 0-40 15-40 0-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Kenin / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs M. Doi / M. Niculescu



GS Australian Open H. Chan / L. Chan [7] H. Chan / L. Chan [7] 7 6 M. Doi / M. Niculescu M. Doi / M. Niculescu 6 4 Vincitore: H. Chan / L. Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Chan / L. Chan 15-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Doi / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 H. Chan / L. Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Doi / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Doi / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Doi / M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Chan / L. Chan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Doi / M. Niculescu 5-6 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Doi / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 H. Chan / L. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Doi / M. Niculescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 H. Chan / L. Chan 15-0 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Doi / M. Niculescu 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Doi / M. Niculescu 15-0 15-15 4-1 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Doi / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Doi / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 H. Chan / L. Chan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(15) V. Kuzmova / (15) A. Sasnovich vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic



GS Australian Open V. Kuzmova / A. Sasnovich V. Kuzmova / A. Sasnovich 6 3 T. Babos / K. Mladenovic [2] T. Babos / K. Mladenovic [2] 7 6 Vincitore: T. Babos / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 V. Kuzmova / A. Sasnovich 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 T. Babos / K. Mladenovic 6-4 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 V. Kuzmova / A. Sasnovich 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Kuzmova / A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Kuzmova / A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0

(4) H. Chan / (4) M. Venus vs I. Swiatek / L. Kubot



GS Australian Open H. Chan / M. Venus [7] H. Chan / M. Venus [7] 2 3 I. Swiatek / L. Kubot I. Swiatek / L. Kubot 6 6 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Chan / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 3-5 → 3-6 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 H. Chan / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 I. Swiatek / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Chan / M. Venus 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 H. Chan / M. Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 I. Swiatek / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Chan / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 H. Chan / M. Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Chan / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Chan / M. Venus 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 I. Swiatek / L. Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 H. Chan / M. Venus 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

(WC) A. Sharma / (WC) J. Smith vs (7) S. Stosur / (7) J. Rojer (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))



GS Australian Open A. Sharma / J. Smith A. Sharma / J. Smith 0 6 4 1 S. Stosur / J. Rojer [12] • S. Stosur / J. Rojer [12] 0 3 6 0 Vincitore: A. Sharma Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Stosur / J. Rojer 1-0 S. Stosur / J. Rojer 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Stosur / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Sharma / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 S. Stosur / J. Rojer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Sharma / J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Stosur / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Sharma / J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 S. Stosur / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Sharma / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Sharma / J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Sharma / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Stosur / J. Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 A. Sharma / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Stosur / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 A. Sharma / J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 3-2 → 4-2 A. Sharma / J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Sharma / J. Smith 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-1 → 3-1 S. Stosur / J. Rojer 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Sharma / J. Smith 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 A. Sharma / J. Smith 0-15 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open N. Bradtke / M. Fernandez • N. Bradtke / M. Fernandez 0 4 2 4 I. Majoli / R. Stubbs I. Majoli / R. Stubbs 0 2 4 1 Vincitore: N. Bradtke Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Bradtke / M. Fernandez 4-1 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Bradtke / M. Fernandez 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Bradtke / M. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 I. Majoli / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 N. Bradtke / M. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 I. Majoli / R. Stubbs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 I. Majoli / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 I. Majoli / R. Stubbs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-15 0-30 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 15-0 15-15 30-15 40-15 0-15 0-30 15-30 15-40 30-0 30-15 40-15 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 I. Majoli / R. Stubbs 30-40 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Bradtke / M. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Majoli / R. Stubbs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

N. Bradtke/ M. Fernandezvs I. Majoli/ R. Stubbs

L. Arruabarrena / O. Jabeur vs J. Brady / C. Dolehide (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))



GS Australian Open L. Arruabarrena / O. Jabeur L. Arruabarrena / O. Jabeur 2 1 J. Brady / C. Dolehide J. Brady / C. Dolehide 6 6 Vincitore: J. Brady / C. Dolehide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Brady / C. Dolehide 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 L. Arruabarrena / O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 L. Arruabarrena / O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 L. Arruabarrena / O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Arruabarrena / O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Brady / C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Arruabarrena / O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Brady / C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Arruabarrena / O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Brady / C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena / O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 0-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Brady / C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

(13) V. Kudermetova / (13) A. Riske vs (3) E. Mertens / (3) A. Sabalenka (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))



GS Australian Open V. Kudermetova / A. Riske V. Kudermetova / A. Riske 7 3 2 E. Mertens / A. Sabalenka [16] E. Mertens / A. Sabalenka [16] 5 6 6 Vincitore: E. Mertens / A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Kudermetova / A. Riske 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 2-4 → 2-5 E. Mertens / A. Sabalenka 1-2 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 V. Kudermetova / A. Riske 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 V. Kudermetova / A. Riske 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 V. Kudermetova / A. Riske 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Kudermetova / A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Kudermetova / A. Riske 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. Kudermetova / A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 V. Kudermetova / A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Mertens / A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 V. Kudermetova / A. Riske 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 3-4 → 3-5 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Kudermetova / A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Kudermetova / A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Kudermetova / A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Mertens / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Zheng / J. Vliegen vs (8) S. Hsieh / (8) N. Skupski



GS Australian Open S. Zheng / J. Vliegen • S. Zheng / J. Vliegen 0 3 6 1 S. Hsieh / N. Skupski [1] S. Hsieh / N. Skupski [1] 0 6 3 0 Vincitore: S. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Zheng / J. Vliegen 1-0 S. Hsieh / N. Skupski 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 9-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Zheng / J. Vliegen 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 S. Hsieh / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 S. Zheng / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 S. Hsieh / N. Skupski 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Zheng / J. Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 S. Hsieh / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Zheng / J. Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Hsieh / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 S. Zheng / J. Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Hsieh / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 30-15 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 S. Hsieh / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 df 15-40 2-5 → 3-5 S. Hsieh / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Zheng / J. Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 S. Hsieh / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Zheng / J. Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 S. Hsieh / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Zheng / J. Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Hsieh / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

(16) A. Krajicek / (16) F. Skugor vs S. Gonzalez / K. Skupski