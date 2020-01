Australian Open: Il programma di Lunedì 27 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(16) E. Mertens vs (4) S. Halep

(10) G. Monfils vs (5) D. Thiem (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))

G. Muguruza vs (9) K. Bertens

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) R. Nadal vs (23) N. Kyrgios

A. Bublik / M. Kukushkin vs (WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Cash / M. Woodforde vs T. Muster / M. Wilander

S. Bolelli / B. Paire vs H. Kontinen / J. Struff (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))

(4) D. Medvedev vs (15) S. Wawrinka (Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))

(17) A. Kerber vs (30) A. Pavlyuchenkova (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Haas / M. Philippoussis vs H. Leconte / T. Woodbridge

(28) A. Kontaveit vs I. Swiatek (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(13) B. Bryan / (13) M. Bryan vs (4) I. Dodig / (4) F. Polasek

C. Gauff / C. McNally vs (10) S. Aoyama / (10) E. Shibahara

(17) A. Rublev vs (7) A. Zverev (Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) R. Ram / (11) J. Salisbury vs (6) M. Granollers / (6) H. Zeballos

(4) B. Krejcikova / (4) K. Siniakova vs (16) S. Kenin / (16) B. Mattek-Sands (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(7) H. Chan / (7) L. Chan vs M. Doi / M. Niculescu

(15) V. Kuzmova / (15) A. Sasnovich vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic

(4) H. Chan / (4) M. Venus vs I. Swiatek / L. Kubot

(WC) A. Sharma / (WC) J. Smith vs (7) S. Stosur / (7) J. Rojer (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

N. Bradtke / M. Fernandez vs I. Majoli / R. Stubbs

L. Arruabarrena / O. Jabeur vs J. Brady / C. Dolehide (Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00))

(13) V. Kudermetova / (13) A. Riske vs (3) E. Mertens / (3) A. Sabalenka (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

S. Zheng / J. Vliegen vs (8) S. Hsieh / (8) N. Skupski

(16) A. Krajicek / (16) F. Skugor vs S. Gonzalez / K. Skupski

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) E. Jacquemot vs A. Vecic

A. Droguet vs (10) M. Collard

J. Belgraver / P. Lovric vs (WC) C. Kempenaers-Pocz / (WC) N. Russell

R. Cisovska / A. Vecic vs Z. Falkner / M. Mutavdzic

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) D. Svrcina vs (SE) M. Gigante

L. Nardi vs (12) K. Ozolins

V. Bielinskyi / N. Kashirin vs F. Cobolli / M. Gigante

(8) T. Atmane / (8) T. Legout vs J. Kym / D. Stricker

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Rottoli vs G. Mpetshi Perricard

(12) A. Mintegi Del Olmo vs (WC) T. Gibson

I. Houghton / C. Mohr vs S. Broadus / E. Coleman

A. Bulte / C. Dong vs (2) D. Svrcina / (2) J. Von Der Schulenburg

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Legout vs (8) K. Montsi

(8) P. Kudermetova vs (WC) E. Matsuda

F. Maestrelli / S. Vincent Ruggeri vs (4) E. Coulibaly / (4) K. Montsi

E. Lys / A. Toth vs (2) P. Kudermetova / (2) R. Montgomery

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(16) T. Atmane vs E. Agafonov

D. Vidmanova vs (6) M. Bondarenko

G. Heide / D. Javia vs E. Agafonov / E. Philippov

(WC) R. Bains / (WC) M. Repac vs K. Lavickova / D. Vidmanova

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Fery vs (14) H. Li

(13) Z. Bai vs L. Noskova

(WC) J. McCabe / (WC) E. Winter vs H. Li / X. Wang

(5) N. Ionel / (5) L. Riedi vs G. Mpetshi Perricard / M. Westphal

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Krumich vs (3) S. Mitsui

D. Back vs (15) P. Nugroho

(WC) T. Sach / (WC) P. Sekulic vs M. Krumich / C. Wong

(8) D. Back / (8) W. Baszak vs S. Park / H. Wong

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) L. Riedi vs A. Hoogmartens

(Q) S. Imamura vs D. Shnaider

(1) K. Bartone / (1) L. Fruhvirtova vs E. Andreeva / A. Banks

(4) A. Eala / (4) P. Nugroho vs E. Avanesyan / L. Kostenko