Australian Open: Roger Federer sembrava battuto, alla fine però recupera e riesce ad approdare agli Ottavi

Roger Federer, ad un passo dalla sconfitta, approda agli ottavi di finale degli Australian Open, ma ha dovuto sudare tantissimo. Al primo vero banco di prova contro John Millman, che lo aveva battuto nei sedicesimi di finale degli US Open nel 2018, Federer ha dovuto sforzarsi oltremisura per superare il turno, riuscendoci in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 (7/2) 6-4 4-6 6-7 (10/8).

Agli ottavi sfiderà Marton Fucsovics classe 1992 e n.67 ATP.

Roger ci ha messo decisamente troppo a rispondere all’intensità portata in campo dal suo avversario, scatenato di fronte al suo pubblico. Nel primo set, dopo aver subito un break al quarto game, Federer ha gettato alle ortiche il suo controbreak permettendo all’australiano di chiudere la pendenza nel turno di battuta successivo di Roger. Più costanti al servizio, i due hanno poi dato vita ad un secondo set equilibratissimo, dove l’ex n.1 del mondo ha fatto la differenza vincendo agevolmente il tiebreak.

La partita è poi proseguita sulla stessa lunghezza d’onda, ma anche grazie ad un servizio più preciso e ad alcune risposte finalmente degne di tale nome, Federer è riuscito ad indirizzare l’incontro sui suoi binari. Quando il più sembrava fatto, Federer, apparso stanco, è però tornato a compiere una quantità eccessiva di errori (complice anche di un ottimo Millman), che ha pagato soprattutto al servizio nel 7o gioco del quarto set. Dalle mille emozioni la frazione decisiva: dopo un break (Millman) e un controbreak (Federer), Roger ha dovuto annullare due palle break nel 5o game, prima di imporsi per 10 punti a 8 recuperando dall’8-4 al super tie-break.

La partita punto per punto