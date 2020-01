Da Melbourne: Roger Federer parla delle palline e Novak Djokovic raggiunge quota 900

Dopo la vittoria contro lo statunitense Steve Johnson – al primo turno degli Open d’Australia in 1h24′ (6-3, 6-2, 6-2) – Roger Federer ha raccontato le sue impressioni.

«A Indian Wells avevo sofferto il suo servizio, ma qui non è stato così. Ho provato ad aggredirlo fin da subito per non ritrovarmi in difficoltà durante il match e alla fine è stato un primo turno perfetto. Le condizioni? Trovo che le palline vadano abbastanza veloci quando sono nuove, ma si consumano in fretta e le condizioni diventano lente alla fine della rotazione. Direi dunque che bisogna prepararsi a lavorare molto per conquistare un punto. Contro i migliori sarà necessario riflettere bene su come avere la meglio. Sarà una lotta pesante e le pulsazioni saliranno, ma mi sono allenato per questo”.

Grazie alla vittoria per 7-6(5), 2-6, 6-2, 6-1 rifilato a Jan-Lennard Struff, in occasione del primo turno degli Australian Open, Novak Djokovic ha vinto il 900esimo match personale della sua carriera, raggiungendo così Jimmy Connors, Roger Federer, Ivan Lendl, Rafael Nadal e Guillermo Villas.

“È solo l’inizio (sorride), sono fiero del traguardo raggiunto e di avere ancora la fortuna di poter giocare ad alto livello a questa età. Mi ricordo quando ho iniziato con il tennis a 4 anni e in Serbia non c’era ancora una tradizione per questo sport. Sembrava impossibile e invece eccoci qua 25 anni più tardi. Approfitto davvero di questi momenti”.