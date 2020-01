Australian Open: Ci si potrà fermare anche per il fumo causato dagli incendi

Tennis Australia non pensa per il momento di rimandare l’Australian Open al via il prossimo 14 gennaio con le qualificazioni.

Gli ufficiali di gara avranno la possibilità di interrompere gli incontri se riterranno che il fumo degli incendi rappresenti un pericolo per i giocatori in campo.

Quindi si dovrà monitorare anche la qualità dell’aria, oltre alle temperature.

Infatti già da alcuni anni agli Australian Open ci si ferma quando la temperatura supera un certo valore.