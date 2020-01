WTA Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno di Quali. Camila Giorgi al turno finale. Out Gatto Monticone e Errani

WTA Auckland International | Cemento | $275.000 – 2° Turno Quali

Caty Mcnally (USA) vs Varvara Lepchenko (USA)
Usue Maitane Arconada (USA) vs Ann Li (USA)
Isabella Shinikova (BUL) vs (6)Greetje Minnen (BEL)
vs (8)Ysaline Bonaventure (BEL)

Grandstand – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Paula Badosa vs Usue Maitane Arconada



WTA Auckland Paula Badosa [2] Paula Badosa [2] 1 3 Usue Maitane Arconada Usue Maitane Arconada 6 6 Vincitore: U. ARCONADA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Badosa 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 U. Maitane Arconada 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 U. Maitane Arconada 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 U. Maitane Arconada 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 P. Badosa 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 P. Badosa 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 U. Maitane Arconada 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 U. Maitane Arconada 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. Catherine Mcnally vs Bibiane Schoofs



WTA Auckland Catherine Mcnally Catherine Mcnally 6 6 Bibiane Schoofs Bibiane Schoofs 4 1 Vincitore: C. MCNALLY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 C. Mcnally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Schoofs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 C. Mcnally 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Schoofs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Mcnally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Schoofs 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Mcnally 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Mcnally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Schoofs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 C. Mcnally 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Schoofs 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Mcnally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 B. Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 C. Mcnally 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Schoofs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [WC] Sara Errani vs [8] Ysaline Bonaventure



WTA Auckland Sara Errani Sara Errani 7 5 4 Ysaline Bonaventure [8] Ysaline Bonaventure [8] 6 7 6 Vincitore: Y. BONAVENTURE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Y. Bonaventure 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Y. Bonaventure 15-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Bonaventure 0-15 0-30 df 0-2 → 1-2 S. Errani 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Y. Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Y. Bonaventure 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Y. Bonaventure 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 S. Errani 0-15 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Y. Bonaventure 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Errani 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Y. Bonaventure 15-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 1-0 → 1-1 Y. Bonaventure 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 df 6-6 → 7-6 Y. Bonaventure 0-15 0-30 df 0-40 5-6 → 6-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Y. Bonaventure 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-4 → 2-4 S. Errani 0-15 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 Y. Bonaventure 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 1-2 Y. Bonaventure 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Giulia Gatto-Monticone vs Isabella Shinikova



WTA Auckland Giulia Gatto-Monticone Giulia Gatto-Monticone 6 4 4 Isabella Shinikova Isabella Shinikova 2 6 6 Vincitore: I. SHINIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 I. Shinikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 I. Shinikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 G. Gatto-Monticone 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 I. Shinikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Shinikova 15-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Shinikova 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Gatto-Monticone 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 I. Shinikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 I. Shinikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 I. Shinikova 15-0 15-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 G. Gatto-Monticone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Shinikova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 I. Shinikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 G. Gatto-Monticone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 I. Shinikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Gatto-Monticone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ann Li vs [5] Nao Hibino



WTA Auckland Ann Li Ann Li 6 6 Nao Hibino [5] Nao Hibino [5] 3 4 Vincitore: A. LI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-4 → 5-4 N. Hibino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-15 4-3 → 4-4 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Li 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Li 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Li 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 A. Li 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-2 → 4-3 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Li 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Varvara Lepchenko vs [7] Aliona Bolsova



WTA Auckland Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 6 6 6 Aliona Bolsova [7] Aliona Bolsova [7] 3 7 4 Vincitore: V. LEPCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Bolsova 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bolsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Bolsova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Bolsova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 V. Lepchenko 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-1 → 4-2 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Bolsova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [4] Camila Giorgi vs Caroline Dolehide



WTA Auckland Camila Giorgi [4] Camila Giorgi [4] 7 6 Caroline Dolehide Caroline Dolehide 5 3 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 ace ace 2-0 → 3-0 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Dolehide 15-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 C. Dolehide 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Dolehide 15-0 15-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Arina Rodionova vs [6] Greet Minnen