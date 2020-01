ATP Cup 2020, Italia-Russia 0-3: Khachanov/Medvedev liquidano Bolelli/Lorenzi in due parziali

Tre sconfitte in altrettante partite disputate per l’Italia contro la Russia nella giornata inaugurale dell’ATP Cup 2020: alla RAC Arena di Perth, la nazionale azzurra capitanata da Alberto Giraudo nulla ha potuto di fronte a Karen Khachanov e Daniil Medvedev, impegnati con successo sia nei due singolari che nel doppio disputato a risultato acquisito viste le precedenti affermazioni ai danni di Stefano Travaglia e Fabio Fognini.

Sul 2-0, la coppia moscovita si è ritrovata ad affrontare Simone Bolelli e Paolo Lorenzi e non ha deluso le aspettative, imponendosi con lo score di 6-4 6-3. E’ stata una partita tutto sommato piuttosto equilibrata, con la prima frazione decisa da un break arrivato nel settimo gioco (da 15-0, il duo italiano ha subito quattro punti consecutivi) e il secondo set controllato più agevolmente dai russi, capaci di togliere il servizio ai nostri portacolori in due occasioni.

La Russia, grazie a questo rotondo 3-0, si porta in testa alla classifica del Gruppo D, seguita dalla Norvegia che ha superato gli Stati Uniti. Per l’Italia, al momento, c’è l’incubo ultimo posto: il prossimo appuntamento di Fognini e compagni è previsto per la giornata di domenica 5 gennaio quando, a partire dalle 3 del mattino ora italiana, ad attendere gli azzurri saranno Casper Ruud e Viktor Durasovic. Appuntamento assolutamente da non fallire per tentare l’accesso alla seconda fase della competizione.

Italia-Russia 0-3

Karen Khachanov (RUS) b. Stefano Travaglia (ITA) 7-5 6-3

Daniil Medvedev (RUS) b. Fabio Fognini (ITA) 1-6 6-1 6-3

Karen Khachanov/Daniil Medvedev (RUS) b. Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA) 6-4 6-3