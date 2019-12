Esibizione Abu Dhabi: Ecco il tabellone Principale. Djokovic e Nadal già in semifinale

E’ stato effettuato, come ogni anno, già il sorteggio per il torneo esibizione di Abu Dhabi che inizierà il prossimo 19 dicembre, per la prima volta prima di Natale.

Novak Djokovic e Rafael Nadal sono già in semifinale e sfideranno rispettivamente i vincitori dei match tra Tsitsipas vs Monfils e Medvedev vs Chung.

Tabellone Abu Dhabi

(1) Djokovic Bye

Stefanos Tsitsipas vs Gael Monfils

Daniil Medvedev vs Hyeon Chung

(2) Nadal Bye