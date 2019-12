Australian Open Play-Off Asia/Oceania: Namigata e Shimizu accedono ai quarti

Si è completato il programma del primo turno del tabellone femminile degli Australian Open Play-Off riservati alla zona Asia/Oceania, che si stanno disputando in questi giorni sui campi in cemento outdoor dell’Hengqin International Tennis Center di Zhuhai. Buona la prima in terra cinese per la sudcoreana Na-Lae Han, unica Top-200 WTA al via, che ha superato per 6-3 6-2 la giapponese Hayashi e affronterà Eri Hozumi, numero sette del seeding. Avanzano ai quarti di finale anche Junri Namigata e Ayano Shimizu, che ha avuto bisogno di tre set per fermare Abigail Tere-Apisah: le due nipponiche si affronteranno in un derby con in palio la semifinale contro la vincente di Qianhui Tang-Sohyun Park.

RISULTATI PRIMO TURNO

Na-Lae Han (1,KOR) b. Erina Hayashi (JPN) 6-3 6-2

Eri Hozumi (7,JPN) b. Xuliu Sun (CHN) 6-3 6-2

Sujeong Jang (4,KOR) b. Xinyu Jiang (CHN) 6-3 6-3

Kai Chen Chang (TPE) b. Ziyue Sun (6,CHN) 4-6 6-4 6-0

Qianhui Tang (CHN) b. Dabin Kim (8,KOR) 0-6 7-6(4) 7-5

Sohyun Park (KOR) b. Ya-Hsuan Lee (3,TPE) 6-4 6-1

Junri Namigata (5,JPN) b. Qiuyu Ye (CHN) 3-2 Rit.

Ayano Shimizu (2,JPN) b. Abigail Tere-Apisah (PNG) 6-1 1-6 6-2

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE

Na-Lae Han (1,KOR) – Eri Hozumi (7,JPN)

Sujeong Jang (4,KOR) – Kai Chen Chang (TPE)

Qianhui Tang (CHN) – Sohyun Park (KOR)

Junri Namigata (5,JPN) – Ayano Shimizu (2,JPN)