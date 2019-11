L’ATP di Barcellona punta in alto. L’obiettivo è diventare un torneo superiore

L’ATP 500 di Barcellona è uno dei più prestigiosi tornei di questa categoria.

Eppure Xavier Pujol, direttore esecutivo dell’evento, ha ambizioni che vorrebero portare l’evento in lidi ancora più prestigiosi: “Vogliamo mantenere il comando nella nostra categoria e prepararci al futuro per crescere e diventare un torneo di livello superiore“, ha dichiarato in un’intervista a La Vanguardia.

E quanto lontano può arrivare questo torneo? “Ci sono voci di una divisione tra i tornei ATP 500 e Masters 1000. Comprendiamo che la priorità sarebbe optare per l’ATP 750. Diventare un Masters 1000? Nulla è da scartare in futuro “, ha concluso.