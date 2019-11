GOAT – Un graphic novel italiano sul tennis

Che succede quando giochi un match-point contro Federer, Nadal, Murray o Djokovic? Non è importante, l’importante è che succeda.

Un tennista semisconosciuto, Idris Arslanian, sfida i più grandi campioni del circuito. Per puntare al premio più ambito: superare se stesso e i propri limiti. Manuale di tennis moderno e favola allo stesso tempo, GOAT è un emozionante racconto di sport tra fiction e realtà, dove un gesto d’istinto è poesia e le regole del tie-break sembrano scritte da Shakespeare.

Questa è la storia di una delle più grandi imprese sportive di cui non avete mai sentito parlare. Il giovane tennista Idris Arslanian, iniziato alla racchetta da una madre volitiva ed ex giocatrice lei stessa, è un mistero per commentatori, sportivi e appassionati. Talentuoso ma discontinuo, lontano dai vertici delle classifiche, passa il tempo ad allenarsi col suo coach e disputa solo un piccolo torneo all’anno, l’Open 13 di Marsiglia. Qui avrà l’occasione di sfidare, uno dopo l’altro, i “Fantastici Quattro” del tennis mondiale: Djokovic, Murray, Nadal e Federer… Come andrà a finire? Cosa serve davvero per essere un campione?

GOAT è un appassionante “documentario” a fumetti che ci guida tra i retroscena del mondo del tennis attraverso un mix di personaggi immaginari e protagonisti reali del circuito internazionale. Dietro i big che arrivano alle vette dei grandi tornei c’è un esercito di atleti che affrontano una lotta quotidiana per emergere… Una storia di sport, ma soprattutto di vita: di ascese e cadute, desideri e ossessioni, fallimenti e successi. Come Open di Andre Agassi, questo libro entusiasmerà anche chi non ha mai preso in mano una racchetta.

L’AUTORE

Emanuele Rosso nasce a Udine nel 1982. Si trasferisce nel 2001 a Bologna, dove si laurea prima al DAMS (arte contemporanea) e poi in Lettere moderne. Da sempre appassionato di narrazione, ha realizzato varie autoproduzioni a fumetti e ha pubblicato numerose storie brevi, su antologie edite da Becco Giallo (Resistenze e Zero tolleranza) e da Nda Press (Global Warming – Immagini che producono azioni). Nel 2013 è uscito il suo primo graphic novel, Passato, prossimo per Tunué. Nel 2017 ha poi pubblicato per Coconino Press Limoni, graphic novel di “cronache di vita sentimentale” della generazione dei venti-trentenni, nato in prima battuta come serie a episodi sul web. Collabora con Hamelin, associazione culturale che si occupa di promozione della lettura, e fa parte dello staff del festival BilBOlbul. Scrive inoltre per il sito Fumettologica, conduce programmi radio e si occupa di fotografia