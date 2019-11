Italia, è vietato sbagliare: Fognini e Berrettini costretti a vincere con gli USA

Serata decisiva per il cammino dell’Italia alle Davis Cup Finals 2019 in corso di svolgimento a Madrid. Dopo la sconfitta rimediata nella gara inaugurale contro il Canada, gli azzurri tornano in campo contro gli Stati Uniti in una sfida delicatissima: obbligatorio vincere, preferibilmente per 3-0, per continuare a credere nel ripescaggio per i quarti di finale tra le due migliori seconde dei sei raggruppamenti.

Ad aprire le danze sarà Fabio Fognini che se la vedrà con Reilly Opelka, a seguire Matteo Berrettini affronterà Taylor Fritz. Per quanto concerne il doppio, al momento Barazzutti ha scelto Bolelli e Seppi per contrastare Querrey e Sock: ricordiamo, però, che i protagonisti di questa sfida possono essere modificati fino a pochi minuti prima dell’inizio.

STATI UNITI – ITALIA

Reilly Opelka (USA) – Fabio Fognini (ITA)

Taylor Fritz (USA) – Matteo Berrettini (ITA)

Sam Querrey/Jack Sock (USA) – Simone Bolelli/Andreas Seppi (ITA)