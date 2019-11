Davis Cup Finals, il programma del mercoledì: nel tardo pomeriggio c’è USA-Italia

L’Italia scenderà in campo a partire dalle 18 contro gli Stati Uniti per quanto concerne il Gruppo F delle Davis Cup Finals 2019 in corso di svolgimento a Madrid: con il Canada già certo del primo posto e della qualificazione alla fase successiva, la Nazionale di Corrado Barazzutti è costretta a vincere per sperare nel ripescaggio come seconda. In contemporanea, Rafael Nadal scenderà in campo con la “sua” Spagna sul Centrale contro la Croazia mentre sullo Stadium 3 si giocherà Australia-Belgio.

Il programma della giornata sarà aperto, come di consueto, alle ore 11: esordio per Novak Djokovic in Serbia-Giappone (Campo Centrale), sullo Stadium 2 si affrontano Argentina e Germania mentre sullo Stadium 3 la Gran Bretagna dei fratelli Murray incontrerà l’Olanda, sconfitta ieri al doppio decisivo dal Kazakistan.

DAVIS CUP FINALS 2019 – MERCOLEDI’ 20/11:

CAMPO CENTRALE – Ore 11 Serbia-Giappone

CAMPO CENTRALE – Ore 18 Croazia-Spagna

STADIUM 2 – Ore 11 Argentina-Germania

STADIUM 2 – Ore 18 Stati Uniti-Italia

STADIUM 3 – Ore 11 Gran Bretagna-Olanda

STADIUM 3 – Ore 18 Australia-Belgio