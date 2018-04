Coppa Davis 2018, Group I America: Argentina e Colombia ai Play-Off

Argentina e Colombia possono continuare a sperare nell’accesso al World Group 2019 di Coppa Davis.

I primi, guidati da un super Diego Schwartzman, hanno avuto la meglio sul Cile per 3-2; stesso risultato per il team colombiano che, trascinato dal 22enne Daniel Elahi Galan, ancora imbattuto in carriera nella massima competizione a squadre, non ha lasciato scampo al Brasile del n.125 ATP Thiago Monteiro.

Al sorteggio dei Play-Off (14-16 settembre 2018), che si terrà a Londra nella mattinata di martedì 10 aprile, l’Argentina sarà inserita tra le teste di serie insieme a Gran Bretagna, Australia, Svizzera, Serbia, Canada, Giappone e Repubblica Ceca.

ARGENTINA vs CILE 3-2

Nicolas Jarry (CHI) b. Nicolas Kicker (ARG) 4-6 7-6(6) 6-2

Diego Schwartzman (ARG) b. Christian Garin (CHI) 7-6(2) 6-7(2) 6-2

Nicolas Jarry/Hans Podlipnik Castillo (CHI) b. Maximo Gonzalez/Guido Pella (ARG) 6-7(7) 7-5 6-3

Diego Schwartzman (ARG) b. Nicolas Jarry (CHI) 6-4 6-4

Guido Pella (ARG) b. Christian Garin (CHI) 6-3 7-6(3)

COLOMBIA vs BRASILE 3-2

Thiago Monteiro (BRA) b. Santiago Giraldo (COL) 6-1 6-2

Daniel Elahi Galan (COL) b. Guilherme Clezar (BRA) 3-6 6-2 6-1

Marcelo Demoliner/Marcelo Melo (BRA) b. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 7-6(5) 6-4

Daniel Elahi Galan (COL) b. Thiago Monteiro (BRA) 6-3 6-3

Alejandro Gonzalez (COL) b. Joao Pedro Sorgi (BRA) 6-3 7-6(0)

Lorenzo Carini