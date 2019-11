Davis Cup Finals, Francia-Giappone 1-1: il doppio si decide al terzo set

FRANCIA – GIAPPONE 1-0

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) b. Yasutaka Uchiyama (JPN) 6-2 6-1

Yoshihito Nishioka (JPN) b. Gael Monfils (FRA) 7-5 6-2

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) – Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JPN) 6-7(4) 6-4 0-0 IN CORSO

TSONGA SUL VELLUTO – Parte col piede giusto il cammino dei finalisti uscenti alla “Caja Magica” di Madrid: il primo punto della nazionale transalpina, capitanata da Sébastien Grosjean, porta la firma di Jo-Wilfried Tsonga che si è sbarazzato in appena 58 minuti di Yasutaka Uchiyama, al quarto match di singolare in carriera con la maglia della compagine nipponica. Il classe ’85, numero 29 della classifica ATP, ha comandato fin dalle prime battute, senza mai incorrere in alcun rischio: “Sono contento per me ma soprattutto per la mia squadra perché cominciare bene è fondamentale. Sono felice, inoltre, per come ho giocato: spero di continuare così“, ha commentato a caldo il nativo di Le Mans.

NISHIOKA SORPRENDE MONFILS – Yoshihito Nishioka vince per la seconda volta in carriera, la seconda consecutiva, contro un Top-10: il giapponese, numero 73 del ranking mondiale, ha superato Gael Monfils, n.10 ATP, col punteggio di 7-5 6-2, regalando così alla propria nazionale il punto del pareggio. A decidere la contesa sarà, dunque, il doppio: Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut affronteranno Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama, sconfitto nel primo match del giorno da Tsonga.

Dall’inviato a Madrid, Lorenzo Carini