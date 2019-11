Davis Cup Finals, Kazakistan-Olanda 1-0: esordio amaro per Van de Zandschulp, Kukushkin ok in due set

KAZAKISTAN – OLANDA 1-0

Mikhail Kukushkin (KAZ) b. Botic Van De Zandschulp (NED) 6-2 6-2

Alexander Bublik (KAZ) – Robin Haase (NED)

Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (KAZ) – Wesley Koolhof/Jean-Julien Rojer (NED)

BUON AVVIO PER IL KAZAKISTAN – Mikhail Kukushkin rispetta pienamente il pronostico della vigilia e supera agevolmente Botic Van De Zandschulp, all’esordio assoluto nella competizione, nel primo incontro tra Kazakistan e Olanda, inserite con la Gran Bretagna nel Gruppo F: il classe ’87, abile quest’anno a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon, ha chiuso con un doppio 6-2 in 64 minuti di gioco. Tra poco spetterà ad Alexander Bublik e Robin Haase scendere in campo per il secondo singolare di giornata.