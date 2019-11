Davis Cup Finals, Italia-Canada: apre Fognini con Pospisil, Berrettini-Shapovalov a seguire

Sono stati ufficializzati gli incontri del match tra Italia e Canada, valido per la prima giornata del Gruppo F delle Davis Cup Finals 2019. Ad aprire la contesa, alle ore 16, sullo Stadium 2 saranno Fabio Fognini e Vasek Pospisil; a seguire, invece, toccherà a Matteo Berrettini che affronterà Denis Shapovalov. Per quanto concerne il match di doppio, che potrebbe risultare decisivo in caso di parità al termine dei singolare, Corrado Barazzutti ha scelto Simone Bolelli e Lorenzo Sonego mentre Frank Dancevic ha optato nuovamente per Shapovalov e Pospisil, costretti dunque agli “straordinari”: ricordiamo, comunque, che i due capitani possono mischiare le carte per il doppio fino ai dieci minuti successivi all’ultimo singolare.

ITALIA – CANADA

Fabio Fognini (ITA) – Vasek Pospisil (CAN) – Inizio alle ore 16

Matteo Berrettini (ITA) – Denis Shapovalov (CAN) – a seguire

Simone Bolelli/Lorenzo Sonego (ITA) – Denis Shapovalov/Vasek Pospisil (CAN) – a seguire

Da Madrid, l’inviato Lorenzo Carini