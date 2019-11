Stefanos Tsitsipas dalla Next Gen al successo nelle ATP Finals di Londra

La prossima generazione è già matura: vincitore del trofeo Next Gen lo scorso anno, Stefanos Tsitsipas ha subito conquistato anche le ATP Finals, mettendo in bacheca il titolo più importante della sua giovane carriera. Il greco, numero 6 delle classifiche mondiali, nell’atto conclusivo di Dominic Thiem, sconfitto per 6-7 (6/8) 6-2 7-6 (7/4) in 2h35′.

Il 26enne austriaco ha dato fondo a tutte le proprie energie per conquistare la prima frazione ma ha poi ceduto al ritmo imposto dall’avversario. Il 21enne di Atene ha avuto vita piuttosto facile nel set centrale ma ha poi dovuto mettere in campo tutto il suo talento per conquistare quello decisivo allo “spareggio” dopo essersi fatto rimontare il break di vantaggio.

Si tratta del quinto vincitore diverso nelle ultime cinque edizioni, il secondo in tre anni dopo Grigor Dimitrov nel 2017.

La partita punto per punto