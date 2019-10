Wta Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Svitolina prima semifinalista

Ultima qualificata per il torneo che raccoglie le migliori otto giocatrici della stagione, Elina Svitolina (WTA 8) è la prima ad essersi garantita un posto in semifinale alle WTA Finals in corso a Shenzhen. Grazie al successo per 7-5 6-3 su Simona Halep (5), e complice il ritiro di Bianca Andreescu (4) nel match contro la Pliskova (6), la 25enne è infatti certa di chiudere il Gruppo Viola al primo posto, in virtù delle affermazioni nei precedenti scontri diretti con la ceca e la rumena.

Proprio queste ultime si contenderanno l’altro biglietto disponibile in una partita da dentro o fuori programmata per venerdì. Dal canto suo la recente vincitrice degli US Open, costretta a dichiarare forfait causa problemi al menisco sinistro dopo che già si trovava sotto di un set, è sin d’ora eliminata dalla rassegna cinese, e potrebbe non scendere in campo nell’ormai inutile sfida contro l’ucraina.

Wta Finals Finals | Indoor | $6.000.000

Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [1] Elise Mertens / Aryna Sabalenka vs [5] Hao-Ching Chan / Latisha Chan



WTA Shenzhen Elise Mertens / Aryna Sabalenka [1] Elise Mertens / Aryna Sabalenka [1] 7 6 Hao-Ching Chan / Latisha Chan [5] Hao-Ching Chan / Latisha Chan [5] 6 4 Vincitori: MERTENS / SABALENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Chan / Chan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 H. Chan / Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 H. Chan / Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Mertens / Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 H. Chan / Chan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Mertens / Sabalenka 0-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Chan / Chan 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 E. Mertens / Sabalenka 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 E. Mertens / Sabalenka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 H. Chan / Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 E. Mertens / Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace ace 4-5 → 5-5 H. Chan / Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Mertens / Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 H. Chan / Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 E. Mertens / Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Chan / Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. Mertens / Sabalenka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 H. Chan / Chan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Mertens / Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 H. Chan / Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [5] Simona Halep vs [8] Elina Svitolina (non prima ore: 11:30)



WTA Shenzhen Simona Halep [5] Simona Halep [5] 5 3 Elina Svitolina [8] Elina Svitolina [8] 7 6 Vincitore: E. SVITOLINA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Halep 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Halep 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Halep 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Halep 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [2] Karolina Pliskova vs [4] Bianca Andreescu (non prima ore: 13:00)



WTA Shenzhen Karolina Pliskova [2] Karolina Pliskova [2] 0 6 0 Bianca Andreescu [4] • Bianca Andreescu [4] 0 3 0 Vincitore: K. PLISKOVA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Andreescu 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 0-1 → 0-2 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

4. [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic vs [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs



WTA Shenzhen Timea Babos / Kristina Mladenovic [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic [3] 7 6 Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs [8] Anna-Lena Groenefeld / Demi Schuurs [8] 5 2 Vincitori: BABOS / MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 4-2 → 5-2 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 T. Babos / Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Babos / Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 T. Babos / Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 T. Babos / Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Babos / Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 T. Babos / Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 A. Groenefeld / Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Babos / Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Groenefeld / Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

GIRONE ROSSO – (match vinti/persi – set vinti/persi)

1. Ashleigh Barty (AUS) 1/1 – 3/3

3. Naomi Osaka (JPN) 1/0 – 2/1 forfait

6. Petra Kvitova (CZE) 0/2 – 2/4

7. Belinda Bencic (SUI) 1/1 – 3/3

9. Kiki Bertens (NED) 1-0 – 2-1

GIRONE VIOLA – (match vinti/persi – set vinti/persi)

8. Elina Svitolina (UKR) 2/0 – 4/0

5. Simona Halep (ROU) 1/1 – 2/3

4. Bianca Andreescu (CAN) 0/2 – 1/2

2. Karolina Pliskova (CZE) 1/1 – 0/2